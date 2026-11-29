Маккенна Грейс / © Getty Images

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Зірка фільму «Голодні ігри: Світанок перед жнивами» Маккенна Грейс взяла участь у традиційному параді Macy’s з нагоди Дня подяки у Нью-Йорку. Цьогоріч відбувся ювілейний, 100-й парад, який вперше в історії через несприятливі погодні умови перенесли на суботу, 28 листопада.

Акторка і співачка виступила на святковій платформі Serta «The Counting Sheep’s Dream Generator», де виконала свою пісню «It’s So Fine».

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Для появи на публіці Маккенна обрала чарівний білосніжний образ, натхненний атмосферою різдвяних свят. У такому вбранні вона була схожа на казкову снігову принцесу.

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Маккенна Грейс / © Getty Images

На Грейс була обтисла біла мінісукня з довгими рукавами, поділ і манжети якої були оздоблені пухнастим штучним хутром. Зверху вона накинула короткий кейп із капюшоном, також декорований хутром.

Аутфіт артистка доповнила білими шкіряними рукавичками, білими колготами у дрібний горошок і чоботами до колін з гострими носками та широкою хутряною облямівкою.

Маккенна Грейс / © Getty Images

Маккенна зробила гарну зачіску з локонами, ніжний макіяж з мерехтливими світлими тінями, рожевими рум’янами і ніжно-рожевою помадою. У вухах у неї були сережки з блискучими камінцями.

Нагадаємо, Маккенна Грейс на прем’єрі «Голодних ігор» вразила крилами Сойки-переспівниці.

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