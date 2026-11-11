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Наче Сойка-переспівниця: Маккенна Грейс у чорній сукні з пір'ям з'явилася на фанпоказі "Голодних ігор"
20-річна акторка продемонструвала розкішний образ, натхненний героїнею Катніс Евердін із фільму «Голодні ігри: У вогні».
Маккенна Грейс відвідала спеціальний фанпоказ фільму «Голодні ігри: Світанок перед жнивами», який відбувся у Лос-Анджелесі. У новій частині популярної франшизи вона зіграла Мейсілі Доннер.
На івенті Маккенна постала в ефектному образі з драматичними акцентами, який відсилав до образу Катніс Евердін із фільму «Голодні ігри: У вогні». На акторці була розкішна чорна сукня максі від Elisabetta Franchi, створена спеціально для неї. Вбрання мало глибоке V-подібне декольте, приталений силует і було оздоблене стразами.
Плечі були прикрашені бордово-чорвоним пір’ям, яке нагадували крила птаха. Спідниця була виконана з мережива і мала високий розріз. Лук знаменитість доповнила чорними туфлями на підборах.
Маккенна зібрала волосся ззаду і зробила макіяж із акцентом на очах, підкреслених рожевими тінями.
Образ акторки гармонійно вписався в атмосферу «Голодних ігор», а пір’яні деталі стали символічним відсиланням до Сойки-переспівниці — одного з головних символів франшизи.
Нагадаємо, в український прокат фільм «Голодні ігри: Світанок перед жнивами» вийде 19 листопада.