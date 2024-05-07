Наче троянда: Шакіра у червоній сукні з високим розрізом і вінтажною брошкою дебютувала на Met Gala

Шакіра відвідала благодійний Бал Інституту костюма, який відбувся у Метрополітен-музеї у Нью-Йорку. Це була її перша поява на Met Gala.

Шакіра / Фото: Associated Press

Організатори темою заходу обрали – "Сплячі красуні: пробудження моди", а дрескодом – "Сад часу", натхненний однойменним оповіданням Дж. Дж. Балларда 1962 року.

Артистка з'явилася перед присутніми в ефектному аутфіті, який нагадував троянду. На ній була елегантна червона сукня від бренду від Carolina Herrera без бретелей, із довгим шлейфом, пікантним декольте, пишними скульптурними рукавами-накидкою і високим розрізом до стегна.

Шакіра / Фото: Associated Press

Під грудьми вбрання прикрашала вінтажна брошка Cartier у формі квітки з діамантами і бірманським рубіном, вагою приблизно 30 каратів. Співачка розповіла, що її було пришито до сукні в останню хвилину в ательє.

Шакіра / Фото: Associated Press

Шакіра зробила гарне укладання, макіяж із чорними стрілками, її шию прикрашало діамантове кольє, а руки – каблучки з рубінами і діамантами. Взута вона була в атласні червоні босоніжки на високих платформа і підборах.

Шакіра / Фото: Associated Press

Співачка також позувала перед фотографами з креативним директором Carolina Herrera Весом Гордоном, який і створив для неї цей розкішний червоний ансамбль.

Шакіра і Вес Гордон / Фото: Associated Press

Вес мав чудовий вигляд у чорному костюмі, білій сорочці і чорному метелику. До лацкану піджака він прикріпив три вінтажні діамантові квіткові брошки 1960-х років від Boucheron.

Читайте також: