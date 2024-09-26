Наче у колготах замість топа: Аня Рубік у прозорому вбранні засвітила груди на фешншоу

41-річна польська модель у "голому" луку прийшла на Паризький тиждень моди.

Аня Рубік стала гостею показу колекції весна/літо 2025 бренду Saint Laurent, який відбувся в межах Паризького тижня моди.

Там вона з'явилася у відвертому образі total black, у якому продемонструвала струнку фігуру.

На ній був топ, схожий на верх капронових колгот, у якому модель блиснула оголеними грудьми.

Аня Рубік / Фото: Getty Images

На Ані також була прозора мініспідниця, чорні високі труси, чорний тонкий ремінець і колготи. Взула Рубік чорні лаковані босоніжки, а в руці вона тримала чорну пухнасту шубу.

Жінка розпустила волосся і була з легким макіяжем на обличчі. На руці у неї були браслети з помаранчевого пластику.

Нагадаємо, Аня Рубік на захід Kering Women In Motion Awards, який відбувся у межах Каннського кінофестивалю, прийшла у чорній короткій сукні від бренду Saint Laurent з драпуванням і відвертим декольте.

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