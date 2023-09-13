Наче в павутинні: Doja Cat майже голою прийшла на музичну премію і блиснула пишними грудьми

27-річна співачка у провокаційному образі прийшла на захід.
У Нью-Джерсі відбулася 40-ва церемонія вручення MTV Video Music Awards. Захід відвідало багато зіркових красунь.
Однією із найпровокаційніших була Doja Cat, яка любить епатувати публіку своїми відвертими образами.
Цього разу артистка з'явилася на премії практично гола. На ній були нюдові труси і "гола" біла асиметрична сукня від бренду Monse, яка більше була схожа на павутиння. Її вбрання зовсім нічого не прикривали, тож Doja Cat виблискувала на камеру своїми пишними грудьми.
Свій лук вона доповнила прозорими туфлями. Артистка з'явилася із короткою білявою зачіскою, довгими сережками з камінням і сережками у вигляді павуків від Maria Tash & Nicole Rose.
Doja Cat зробила макіяж із довгими пишними віями і бровами-ниточками. Руки вона прикрасила діамантовими браслетами і каблучками. Довгий гострий манікюр бордового кольору завершив епатажний образ зірки.
Читайте також: