Наче в павутинні: Doja Cat майже голою прийшла на музичну премію і блиснула пишними грудьми

У Нью-Джерсі відбулася 40-ва церемонія вручення MTV Video Music Awards. Захід відвідало багато зіркових красунь.

Однією із найпровокаційніших була Doja Cat, яка любить епатувати публіку своїми відвертими образами.

Doja Cat / Фото: Associated Press

Цього разу артистка з'явилася на премії практично гола. На ній були нюдові труси і "гола" біла асиметрична сукня від бренду Monse, яка більше була схожа на павутиння. Її вбрання зовсім нічого не прикривали, тож Doja Cat виблискувала на камеру своїми пишними грудьми.

Doja Cat / Фото: Associated Press

Свій лук вона доповнила прозорими туфлями. Артистка з'явилася із короткою білявою зачіскою, довгими сережками з камінням і сережками у вигляді павуків від Maria Tash & Nicole Rose.

Doja Cat / Фото: Associated Press

Doja Cat зробила макіяж із довгими пишними віями і бровами-ниточками. Руки вона прикрасила діамантовими браслетами і каблучками. Довгий гострий манікюр бордового кольору завершив епатажний образ зірки.

Doja Cat / Фото: Associated Press

Doja Cat / Фото: Associated Press

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