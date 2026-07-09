Наче з коралового рифу: Люпіта Ніонго привернула увагу цікавою червоною сукнею на кіноподії

Люпіта Ніонго / © Associated Press

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Люпіта Ніонго на прем’єрі фільму «Одіссея» продемонструвала яскравий пікантний аутфіт.

Люпіта Ніонго / © Associated Press

Зірка постала перед фотографами в цікавій червоній сукні з ажурного мереживного полотна, яке нагадувало структуру коралового рифу, оздобленій бісером і лелітками в тон. Вбрання з колекції Chanel RE27 мало асиметричний поділ і чудово підкреслило струнку фігуру зірки. Під нього вона одягла чорне боді.

Люпіта Ніонго / © Associated Press

Люпіта Ніонго / © Associated Press

Лук Ніонго доповнила сатиновими шоколадними босоніжками на шпильках. Акторка мала екстравагантну зачіску — волосся вона зав’язала в кілька високих симетричних вузлів, у макіяжі зробила акцент на очах, підкресливши їх темними тінями, а на губи нанесла глянцевий блиск. У неї також був червоний манікюр і бордовий педикюр. Люпіта прикрасила вуха золотими сережками незвичної форми від SAUER x Jason Wu, а на руці мала золоту каблучку з діамантом.

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Люпіта Ніонго / © Associated Press

Нагадаємо, Люпіта Ніонго зіграла в «Одіссеї» одразу дві ключові ролі — Єлену Троянську (через яку розпочалася Троянська війна) та її сестру Клітемнестру. В український прокат стрічка вийде 16 липня.

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