ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
121
Час на прочитання
1 хв

Наче з коралового рифу: Люпіта Ніонго привернула увагу цікавою червоною сукнею на кіноподії

43-річна акторка у прозорому вбранні від Chanel зявилася на прем’єрі нової стрічки Крістофера Нолана.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Люпіта Ніонго

Люпіта Ніонго / © Associated Press

Люпіта Ніонго на прем’єрі фільму «Одіссея» продемонструвала яскравий пікантний аутфіт.

Люпіта Ніонго / © Associated Press

Люпіта Ніонго / © Associated Press

Зірка постала перед фотографами в цікавій червоній сукні з ажурного мереживного полотна, яке нагадувало структуру коралового рифу, оздобленій бісером і лелітками в тон. Вбрання з колекції Chanel RE27 мало асиметричний поділ і чудово підкреслило струнку фігуру зірки. Під нього вона одягла чорне боді.

Люпіта Ніонго / © Associated Press

Люпіта Ніонго / © Associated Press

Люпіта Ніонго / © Associated Press

Люпіта Ніонго / © Associated Press

Лук Ніонго доповнила сатиновими шоколадними босоніжками на шпильках. Акторка мала екстравагантну зачіску — волосся вона зав’язала в кілька високих симетричних вузлів, у макіяжі зробила акцент на очах, підкресливши їх темними тінями, а на губи нанесла глянцевий блиск. У неї також був червоний манікюр і бордовий педикюр. Люпіта прикрасила вуха золотими сережками незвичної форми від SAUER x Jason Wu, а на руці мала золоту каблучку з діамантом.

Люпіта Ніонго / © Associated Press

Люпіта Ніонго / © Associated Press

Нагадаємо, Люпіта Ніонго зіграла в «Одіссеї» одразу дві ключові ролі — Єлену Троянську (через яку розпочалася Троянська війна) та її сестру Клітемнестру. В український прокат стрічка вийде 16 липня.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
121
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie