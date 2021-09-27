Наче зефірка: "Холостячка" Злата Огнєвіч у рожевій мінісукні сходила на побачення

Співачка одягла яскраве і пишне вбрання.

У другому випуску другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч сходила на групове побачення з трьома чоловіками.

Для цього головна героїня обрала яскравий образ. На ній була коротка фатинова сукня рожевого кольору, в якій вона була схожа на зефірку.

Злата Огнєвіч/Скрин

Вбрання співачка поєднала зі зручним взуттям – білими кросівками. Волосся Злата зібрала в зачіску, випустивши спереду пасма.

Злата Огнєвіч/Скрин

Серед чоловіків був стоматолог Роман, який підготував для Огнєвіч приємний сюрприз. Він прикрасив басейн одного із заміських комплексів пелюстками троянд. Червоними пелюстками чоловік зробив форму серця.

Злата Огнєвіч/Скрин

Злата Огнєвіч/Скрин

Артистка переодяглася у рожевий купальник і вона разому із Романом ефектно стрибнули до басейну. Фотограф у цей час робив їм гарні знімки.

Злата Огнєвіч/Скрин

Злата Огнєвіч/Скрин

Златі дуже сподобався такий романтичний сюрприз. Вона насолоджувалася купанням у басейні та приємною компанією.

Злата Огнєвіч/Скрин

Злата Огнєвіч і Роман/Скрин

Нагадаємо, Дмитро зі Львова на першому побаченні на проєкті зі Златою здійснив її мрію.

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