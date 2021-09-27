Наче зефірка: "Холостячка" Злата Огнєвіч у рожевій мінісукні сходила на побачення

Співачка одягла яскраве і пишне вбрання.
У другому випуску другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч сходила на групове побачення з трьома чоловіками.
Для цього головна героїня обрала яскравий образ. На ній була коротка фатинова сукня рожевого кольору, в якій вона була схожа на зефірку.
Вбрання співачка поєднала зі зручним взуттям – білими кросівками. Волосся Злата зібрала в зачіску, випустивши спереду пасма.
Серед чоловіків був стоматолог Роман, який підготував для Огнєвіч приємний сюрприз. Він прикрасив басейн одного із заміських комплексів пелюстками троянд. Червоними пелюстками чоловік зробив форму серця.
Артистка переодяглася у рожевий купальник і вона разому із Романом ефектно стрибнули до басейну. Фотограф у цей час робив їм гарні знімки.
Златі дуже сподобався такий романтичний сюрприз. Вона насолоджувалася купанням у басейні та приємною компанією.
Нагадаємо, Дмитро зі Львова на першому побаченні на проєкті зі Златою здійснив її мрію.
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