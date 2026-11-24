Кім Кардашян / © Getty Images

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Папараці зазнімкували Кім Кардашян вже у новому образі на Гран-прі Формули-1, який відбувся на трасі Лас-Вегас-Стріп у Лас-Вегасі.

Цього разу знаменитість з’явилася в ефектному образі total black у байкерському стилі. На ній була обтисла чорна шкіряна куртка з призібраною тканиною спереду, довгими рукавами і застібкою-блискавкою, яку вона розстебнула до середини грудей, продемонструвавши пікантне декольте.

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Кім Кардашян / © Getty Images

Куртку Кардашян скомбінувала з вузькими шкіряними штанями, які чудово підкреслили її пишні стегна і стрункі ноги. Вбрання мало вигляд суцільного комбінезона.

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Аутфіт бізнесвумен доповнила чорними гостроносими туфлями-човниками на шпильках і масивними чорними сонцезахисними окулярами. Кім розпустила волосся, нафарбувала губи нюдовою помадою і завершила лук ніжним манікюром. У такому образі Кардашян нагадувала Жінку-кішку.

Нагадаємо, минулого разу Кім Кардашяну з’явилася на Формулі-1 у зухвалому червоному шкіряному комбінезоні від бренду Chrome Hearts.

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