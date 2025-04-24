Одягла надто тісний топ: Флоренс П’ю обрала невдале вбрання для фотосесії

Флоренс П’ю / © Associated Press

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Акторка Флоренс П’ю відвідала фотосесію, присвячену прем’єрі фільму «Громовержці», яка відбулася у Лондоні. Перед камерами вона позувала в чорному шкіряному вбранні від бренду Francesco Murano з колекції весна-літо 2025 року.

Флоренс П’ю / © Associated Press

Проте з цим образом стилісти акторки надто намудрували, оскільки топ настільки сильно перетискав груди Флоренс, що, здавалося, їй важко дихати.

Флоренс П’ю / © Associated Press

Також у луку була спідниця з високим посадженням, яку прикрашав розріз. Образ доповнили туфлі-човники від Christian Louboutin і прикраси з камінням від Engelbert Cross.

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Флоренс зробили стильну зачіску з зачесаним назад волоссям, яка мала крутий вигляд у поєднанні зі шкіряним вбранням і підкреслювала риси обличчя дівчини. Її макіяж був лаконічним.

Флоренс П’ю / © Associated Press

На деяких фото акторка додавала до образу окуляри з овальними лінзами, які були від бренду Karen Wazen.

Флоренс П’ю / © Associated Press

Днем раніше на прем’єру фільму вона прийшла в чорній напівпрозорій сукні від Elie Saab. Це було вбрання з колекції осінь-зима 2024, яке Флоренс доповнила прикрасами від Ara Vartanian jewelry.

Флоренс П’ю / © Associated Press

Флоренс П'ю / © Getty Images Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Getty Images Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Getty Images Флоренс П'ю / © Getty Images Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Getty Images Флоренс П'ю / © Getty Images Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Getty Images Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Getty Images Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Getty Images Флоренс П'ю / © Getty Images Флоренс П'ю / © Getty Images Флоренс П'ю / © Getty Images Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press