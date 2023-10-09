Ходить у різних туфлях: як Сара Джессіка Паркер надихається своїм екранним персонажем

Фішка будь-якого образу Паркер – яскраве взуття, але іноді вона намагається наслідувати жінку, яку грала на екрані.

Зірка серіалу "Секс і міста" — акторка Сара Джесіка Паркер — від моменту виходу цього культового серіалу зарекомендувала себе як ікона моди та головна любителька туфель у світі. Після завершення проєкту вона відкрила взуттєвий магазин SJP by Sarah Jessica Parker, де продає гламурне взуття, сама його часто відвідує і навіть працює там консультанткою.

Але роки в ролі Керрі Бредшоу не минули даремно, адже навіть через 25 років після виходу "Сексу і міста" Паркер продовжує надихатись образами своєї екранної героїні. Неодноразово акторка намагалася повторювати образи Кері, але також часто вона повторює модний трюк із серіалу, який завжди привертає увагу публіки – туфлі різного кольору.

Вперше у взутті однієї моделі, але різного відтінку, Керрі Бредшоу з'явилася у 3 сезоні у серії під назвою "Втеча з Нью-Йорка". Тоді героїня з'явилася в мінісукні від Michael and Hushi з рюшами та асиметричним подолом, яку вона доповнила босоніжками малинового та блакитного кольорів від Christian Louboutin.

Сара Джессіка Паркер / скриншот із серіалу

Цей трюк, щоб привернути увагу до свого взуття, Паркер повторювала згодом неодноразово.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Associated Press

Сара Джессіка Паркер / Фото: Associated Press

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

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