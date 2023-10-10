Надихаються старими вбраннями: образ Кері Бредшоу, який скопіювали для серіалу "І просто так..."

Навіть через багато років після завершення серіалу "Секс і місто" костюмери надихаються старими образами героїні.

У другому сезоні серіалу "І просто так…" знову можна помітити, як нові костюмери проєкту і сама Сара Джеска Паркер намагаються надихатися старими образами Керрі Бредшоу із "Сексу і міста", які колись вигадала костюмерка Патриція Філд. В одній із серій "І просто так…" Сара Джесіка з'являється в зеленій сукні з пишною спідницею та у світлому пальті, вбрання акторки доповнене яскравими туфлями зі стразами, сумочкою та укладанням.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Однак подібний образ раніше ми вже бачили — у сукні з пишною спідницею та світлому пальті Паркер з'явилася у 19 серії 6 сезону серіалу "Секс і місто". Вбрання акторки тоді теж доповнили туфлі на підборах та укладання, а сцена знімалася на тих найзнаменитіших сходинках будинку Кері Бредшоу у Нью-Йорку.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Відомо, що Патриція Філд повернулася до проєкту, але над скількома епізодами та образами вона працювала не повідомлялося. Проте достеменно відомо, що Філд створила вбрання для Саманти Джонс — персонажа Кім Кеттролл — яка за 60 секунд в епізоді отримала величезний гонорар у розмірі 1 мільйона доларів.

Читайте також:

Актори на зніманнях серіалу And Just Like That... в Нью-Йорку (57 фото)