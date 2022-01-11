Надихнулася новою "Матрицею": Гейлі Бібер продемонструвала образ у вініловому плащі

Головна It girl вибрала трендові речі у стилі спортшик.

25-річна модель потрапила під приціл папарацці минулого понеділка в Лос-Анджелесі і привернула увагу новим образом, який явно був навіяний нещодавньою прем'єрою четвертої частини "Матриці". На Гейлі був чорний вініловий плащ від бренду Isabel Marant за 760 доларів.

Образ Гейлі доповнила оверсайз штанами від Bottega Veneta, кросівками моделі Runners від бренду Balenciaga (близько 851 доларів), чорна водолазка, а також сонцезахисними окулярами Raen та золотими прикрасами від ювелірного бренду Jennifer Fisher.

Гейлі Бібер / Getty Images

Днем раніше Гейлі зазнымкували з подругою Беллою Хадід після тренування. Дівчата були одягнені в спортивні луки та прямували до своїх машин.

Гейлі Бібер та Белла Хадід / Getty Images

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