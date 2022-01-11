Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Надихнулася новою "Матрицею": Гейлі Бібер продемонструвала образ у вініловому плащі

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Надихнулася новою "Матрицею": Гейлі Бібер продемонструвала образ у вініловому плащі

Гейлі Бібер / Getty Images

Головна It girl вибрала трендові речі у стилі спортшик.

25-річна модель потрапила під приціл папарацці минулого понеділка в Лос-Анджелесі і привернула увагу новим образом, який явно був навіяний нещодавньою прем'єрою четвертої частини "Матриці". На Гейлі був чорний вініловий плащ від бренду Isabel Marant за 760 доларів.

©

Образ Гейлі доповнила оверсайз штанами від Bottega Veneta, кросівками моделі Runners від бренду Balenciaga (близько 851 доларів), чорна водолазка, а також сонцезахисними окулярами Raen та золотими прикрасами від ювелірного бренду Jennifer Fisher.

Гейлі Бібер / © Getty Images
Гейлі Бібер / Getty Images

Днем раніше Гейлі зазнымкували з подругою Беллою Хадід після тренування. Дівчата були одягнені в спортивні луки та прямували до своїх машин.

Гейлі Бібер та Белла Хадід / © Getty Images
Гейлі Бібер та Белла Хадід / Getty Images

Читайте також:

Наступна публікація