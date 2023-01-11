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Надихнулася образом Мерилін Монро: Елізабет Дебікі викликала фурор на "Золотому глобусі"

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
365
Час на прочитання
1 хв
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Надихнулася образом Мерилін Монро: Елізабет Дебікі викликала фурор на "Золотому глобусі"

Елізабет Дебікі / Фото: Associated Press

Зірка п'ятого сезону серіалу "Корона" Елізабет Дебікі з'явилася на доріжці ювілейної 80-ї церемонії "Золотий глобус" у дуже ніжному образі.

32-річна австралійка одягла рожеву сукню від Christian Dior. Сукня на запах і без бретелей з тонким поясом під грудьми чудово підкреслювала тонку фігуру акторки. Вбрання з осінньо-зимової колекції 2023 року Дебікі доповнила тонким діамантовим намистом на шиї, лаконічним макіяжем очей та легким напівпрозорим блиском на губах.

Елізабет Дебікі / © Associated Press
Елізабет Дебікі / Фото: Associated Press

Біляве довге волосся акторка розпустила і зібрала назад. Вона також зробила світлий манікюр та педикюр і взула босоніжки відтінку металік на невисоких підборах.

Елізабет Дебікі / © Associated Press
Елізабет Дебікі / Фото: Associated Press

Кажуть, австралійська зірка черпала натхнення в образі Мерілін Монро з фільму "Джентльмени віддають перевагу білявкам".

Мерілін Монро у фільмі
Мерілін Монро у фільмі "Джентльмени віддають перевагу білявкам"
Мерлін Монро / © Getty Images
Мерлін Монро / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
365
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