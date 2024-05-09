Надихнулася пращурами: 71-річна французька акторка Ізабель Юппер одягла особливу сукню на Met Gala

На відміну від багатьох інших гостей, акторка справді відповідала темі балу, а також вшанувала пам'ять своїх пращурів розкішною сукнею.

Французька культова акторка Ізабель Юппер з'явилася серед гостей найгламурнішої події Нью-Йорка – благодійного костюмованого балу Met Gala, який проводиться щорічно першого понеділка травня. Захід славиться тим, що його відвідують найбагатші та найвідоміші особистості, а також дивовижними вбраннями, які ті одягають.

71-річна Юппер вирішила надихнутися своїми пращурами. Вбрання для неї створило бренд Balenciaga, амбасадоркою якого вона є вже багато років.

На акторці було ніжна сукня у стилістиці весільного вбрання 1930-х років, створена за мотивами бренду Callot Soeurs, заснованого її сім'єю.

Ізабель Юппер / Фото: Associated Press

Від кінця XIX століття до 1930-х років Callot Soeurs був відомим Домом мереживної моди. Група одягала імператрицю Сіссі, цитувалася в літературі Марселя Пруста і викликала велике захоплення у Поля Пуаре.

Ізабель Юппер / Фото: Associated Press

Ця весільна сукня, що нагадує моду 1930-х років своїм елегантним зовнішнім виглядом та витонченою вишуканістю, складається з водолазки, одягненої поверх ефектної сукні. Завершує образ чотириметровий шлейф у вигляді пелюсток квітки. Особлива увага приділена деталям: кожен виріб оброблений вручну. Внизу спідниці нанесена ніжна патина, яка є даниною архівному дизайну. Сукня віддає данину традиціям високої моди, дизайну Callot Soeurs та спадщині Юппер.

Ізабель Юппер / Фото: Getty Images

Цей витвір мистецтва був втілений у життя досвідченими майстрами Atelier Anne Gelgard, відомою паризькою майстернею, знаменитою своєю майстерністю обробки тканин. Завдяки 20 метрам матеріалу та 300 годинам роботи були внесені зміни до початкового дизайну. Дизайнери розділили конструкцію на дві частини, а також додали підплічники. Змінили і горловину, оскільки, на відміну від оригіналу, у сукні Ізабель вона виконана стійкою.

Ізабель Юппер / Фото: Getty Images

Ізабель є праправнучкою Марти Бертран, яка 1895 року разом зі своїми трьома сестрами, Марією, Регіною та Жозефіною, заснувала знаменитий Дім моди Callot Soeurs.

Оригінальна версія сукні Юппер — вбрання створене Callot Soeurs — виставляється в Метрополітен-музеї в межах виставки "Сплячі красуні: відродження моди".

Ізабель Юппер/фото: instagram.com/isabelle.huppert

Ізабель Юппер/фото: instagram.com/isabelle.huppert

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