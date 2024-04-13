Надихнулася "Сексом і містом": чим образ Зендеї схожий на аутфіт Керрі Бредшоу

Під час промокампанії фільму "Суперники" акторка Зендея з'явилася на фотоколлі в особливому вбранні — вінтажному смугастому костюмі від Модного дому Vivienne Westwood, який був представлений у колекції весна-літо 1994. Вбрання складалося з жилетки та мініспідниці, але головною його прикрасою був турнюр з білого пір'я на сідницях.

Зендея / Фото: Associated Press

Однак раніше подібну спідницю від Vivienne Westwood носила інша зірка — Сара Джессіка Паркер, а точніше її персонажка у культовому серіалі "Секс і місто" Керрі Бредшоу.

У зеленій атласній мініспідниці героїня з'являється у 9-му епізоді 4 сезону серіалу, який називався "Секс і село". Спідницю костюмери тоді поєднали із білою прозорою сорочкою, чорним топом та сумкою від Ash & Diamonds. Також героїня взула рожеві туфлі на підборах, а на її шиї красувалися дві діамантові підвіски у вигляді підкови від бренду Lizzie Scheck.

Сара Джессіка Паркер у серіалі "Секс і місто" / скриншот з відео

Але на відміну від вбрання Зендеї, на спідниці Керрі турнюр був не з пір'я, а з білих рюшів.

Сара Джессіка Паркер у серіалі "Секс і місто" / скриншот з відео

Сара Джессіка Паркер у серіалі "Секс і місто" / скриншот з відео

Цього місяця це вже другий випадок, коли зірки надихаються образами Керрі Бредшоу, оскільки в схожому вбранні на лук Сари Джессіки Паркер також нещодавно з'явилася на публіці Ріанна. На відомій співачці було шовкове пальто, дуже схоже на те, яке носила героїня в "І просто так..."

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