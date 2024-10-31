Надихнувшись Одрі Гепберн: відома блогерка сама пошила сукню і прийшла в ній на церемонію

Подібні вбрання на світських заходах — рідкість, адже найчастіше знаменитості віддають перевагу речам від дизайнерів.
Американська блогерка Медді Вайт відвідала захід CFDA Fashion Awards, який відбувся у Нью-Йорку. Дівчина обрала для церемонії дуже незвичайну сукню у ретростилі, але це була зовсім не брендова річ, адже вона пошила її сама для заходу.
Сукня з білої сатинової тканини мала корсет, пишну спідницю з криноліном та опущені бретельки-стрічки зав'язані на бантики. Носила бретельки вона опущеними.
Також на всій сукні були великі квіти рожевого кольору зі стеблами та листям, які вона теж нанесла сама.
Під час створення сукні Медді надихалася образом акторки Одрі Гепберн, в якій та була у фільмі 1957 року "Кумедне личко".
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