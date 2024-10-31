Надихнувшись Одрі Гепберн: відома блогерка сама пошила сукню і прийшла в ній на церемонію

Подібні вбрання на світських заходах — рідкість, адже найчастіше знаменитості віддають перевагу речам від дизайнерів.

Американська блогерка Медді Вайт відвідала захід CFDA Fashion Awards, який відбувся у Нью-Йорку. Дівчина обрала для церемонії дуже незвичайну сукню у ретростилі, але це була зовсім не брендова річ, адже вона пошила її сама для заходу.

Сукня з білої сатинової тканини мала корсет, пишну спідницю з криноліном та опущені бретельки-стрічки зав'язані на бантики. Носила бретельки вона опущеними.

Також на всій сукні були великі квіти рожевого кольору зі стеблами та листям, які вона теж нанесла сама.

Медді Вайт / Фото: Associated Press

Під час створення сукні Медді надихалася образом акторки Одрі Гепберн, в якій та була у фільмі 1957 року "Кумедне личко".

Одрі Гепберн / Фото: Getty Images

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