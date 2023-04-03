Надя Дорофєєва мініспідницею з розрізом підкреслила стрункі ноги і похизувалася новим манікюром

Артистка приміряла стильну обновку.
Надя Дорофєєва продемонструвала підписникам в Instagram свій новий стильний образ, у якому влаштувала імпровізований фотосет.
Артистка постала у чорному світшоті з написом, з-під якого визирав білий комір сорочки, і чорній мініспідниці з розрізом, яка чудово підкреслила її стрункі ноги.
Аутфіт Надя доповнила кросівками і шкарпетками молочного відтінку.
Сорочку вона прикрасила ланцюжком із підвіскою із зображенням ока. Дорофєєва зробила милу зачіску з двома нижніми пучками, випустивши спереду пасма, а також макіяж із чорними стрілками і стразами на носі.
Співачка також похизувалася новим манікюром.
Нагадаємо, раніше Дорофєєва приміряла напівпрозору сукню по фігурі з оголеною спиною.
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