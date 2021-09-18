Надя Дорофєєва підкреслила стрункі ноги мініспідницею з принтом "собачий зуб"

Артистка любить вихвалятися стильними аутфітами перед фоловерами.
Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram нове фото, на якому продемонструвала стильний пікантний лук.
Співачка постала у чорній футболці і мініспідниці з принтом "собачий зуб", яка ідеально підкреслила її стрункі ноги.
Аутфіт артистка доповнила чорними лоферами і прозорими білими шкарпетками з принтом смайлика.
Волосся її було розпущене, на обличчі — макіяж з акцентом на очах, а на шиї висів кулон на ланцюжку. Позувала Дорофєєва біля білої стіни, піднявши зімкнуті руки догори.
Раніше Надя похизувалася стрункою фігурою у смугастому купальнику перед дзеркалом.
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