Надя Дорофєєва у квітковій мінісукні сходила до галереї

Артистка відвідала виставку українського художника.
Надя Дорофєєва сходила до галереї на виставку картин "Дмитро Молдованов. Гопакує Чорнобай". В Instagram Stories співачка показала знімки звідти. Їй дуже сподобалося мистецтво.
Для культурного походу Надя обрала свою улюблену дуже коротку червону сукню з квітковим принтом і напів оголеною спиною. Вбрання вона скомбінувала із сандалями на грубій підошві і чорною сумкою. Волосся Дорофєєва розпустила.
Раніше артистка показала селфі після душу. Вона позувала у вишневій сорочці, з мокрим волоссям і без макіяжу. На шиї у неї було перлинне намисто.
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