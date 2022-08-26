Надя Дорофєєва у квітковій мінісукні сходила до галереї

Надя Дорофєєва сходила до галереї на виставку картин "Дмитро Молдованов. Гопакує Чорнобай". В Instagram Stories співачка показала знімки звідти. Їй дуже сподобалося мистецтво.

Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Для культурного походу Надя обрала свою улюблену дуже коротку червону сукню з квітковим принтом і напів оголеною спиною. Вбрання вона скомбінувала із сандалями на грубій підошві і чорною сумкою. Волосся Дорофєєва розпустила.

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Раніше артистка показала селфі після душу. Вона позувала у вишневій сорочці, з мокрим волоссям і без макіяжу. На шиї у неї було перлинне намисто.

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