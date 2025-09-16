Надихалася червоною доріжкою "Оскара": приголомшлива схожість вбрань Селени Гомес і Ніколь Кідман

Селена Гомес / © Associated Press

14 вересня американська акторка, співачка й успішна бізнесвумен Селена Гомес з’явилася на червоній доріжці 77-ї церемонії вручення премії «Еммі». Вона прийшла на захід у розкішній та ексклюзивній сукні від Модного дому Louis Vuitton.

Вбрання Селени було простим, але вишуканим і мало кілька цікавих деталей: асиметричну пройму, високу горловину зі складками, кілька драпувань у зоні шиї, а також розрізи на спідниці. Ззаду у сукні був довгий тонкий шлейф, який додав ефектності образу.

Селена Гомес 2025 року / © Associated Press

Сукня Селени дуже нагадала вбрання іншої зірки — оскароносної акторки Ніколь Кідман. 2007 року Ніколь одягла на червону доріжку церемонії «Оскар» червону кастомну максісукню від Balenciaga, яку доповнила клатчем Knot від Bottega Veneta.

У її сукні теж була американська пройма, висока горловина і довгий тонкий шлейф.

Ніколь Кідман 2007 року / © Getty Images