Надихалася образом із кіно: Лорен Санчес зізналася, як вигадала свою розкішну весільну сукню

Лорен Санчес і Джеф Безос / фото: instagram.com/laurensanchezbezos

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27 червня Лорен Санчес вийшла заміж за Джеффа Безоса на розкішній італійській церемонії у Венеції. 55-річна жінка пішла до вівтаря в мереживній кастомній сукні з довгими рукавами, яку для неї створив італійський Модний дім Dolce & Gabbana.

Лорен Санчес / фото: instagram.com/laurensanchezbezos

Її сукня підкреслювала тонку талію, мала комір-стійку та ґудзики від шиї до підлоги, а головною родзинкою була спідниця силуету «русалка». Проте вбрання Лорен вигадала не сама, а надихнулася старим фільмом.

Лорен Санчес / фото: instagram.com/laurensanchezbezos

Виданню Vogue вона розповіла, що референсом для неї стала сукня акторки Софі Лорен з фільму 1958 року «Плавучий дім».

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«Я досліджувала фотографії наречених 1950-х років», — сказала Лорен. «Я хотіла повернутися назад, і я побачила Софі Лорен, її руки були [у молитовній позі], і вона була у високій мереживній сукні до шиї, і я сказала: “Ось вона. Ось ця сукня”».

Кері Грант і Софі Лорен, 1958 рік / © Getty Images

Вона також припустила, що люди будуть вражені її прикритим вбранням.

«Це відхід від того, що очікують люди», — каже вона, «від того, що чекаю я, — але це дуже схоже на мене».

На запитання, чи здивований Безос таким вбранням, вона теж відповіла.

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«Так. Я думаю, він буде приємно вражений. Я думаю, він буде такий щасливий. Я маю на увазі, це так елегантно, це поза часом».

Софі Лорен, 1958 рік / © Getty Images