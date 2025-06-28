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- Шоу-бізнес
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Надихалася образом із кіно: Лорен Санчес зізналася, як вигадала свою розкішну весільну сукню
Наречена мільярдера зізналася, що надихнула її на створення цієї весільної сукні зірка Старого Голлівуду.
27 червня Лорен Санчес вийшла заміж за Джеффа Безоса на розкішній італійській церемонії у Венеції. 55-річна жінка пішла до вівтаря в мереживній кастомній сукні з довгими рукавами, яку для неї створив італійський Модний дім Dolce & Gabbana.
Її сукня підкреслювала тонку талію, мала комір-стійку та ґудзики від шиї до підлоги, а головною родзинкою була спідниця силуету «русалка». Проте вбрання Лорен вигадала не сама, а надихнулася старим фільмом.
Виданню Vogue вона розповіла, що референсом для неї стала сукня акторки Софі Лорен з фільму 1958 року «Плавучий дім».
«Я досліджувала фотографії наречених 1950-х років», — сказала Лорен. «Я хотіла повернутися назад, і я побачила Софі Лорен, її руки були [у молитовній позі], і вона була у високій мереживній сукні до шиї, і я сказала: “Ось вона. Ось ця сукня”».
Вона також припустила, що люди будуть вражені її прикритим вбранням.
«Це відхід від того, що очікують люди», — каже вона, «від того, що чекаю я, — але це дуже схоже на мене».
На запитання, чи здивований Безос таким вбранням, вона теж відповіла.
«Так. Я думаю, він буде приємно вражений. Я думаю, він буде такий щасливий. Я маю на увазі, це так елегантно, це поза часом».