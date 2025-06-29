ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
1596
Час на прочитання
1 хв

Надихнулася естетикою Одрі Гепберн: папараці зазнімкували Кріс Дженнер із гарною зачіскою і чорно-білій сукні у Венеції

Зірка реаліті і мати клану Кардашян-Дженнер була запрошеною гостею на весілля американського мільярдера.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Кріс Дженнер

Кріс Дженнер / © Getty Images

Кріс Дженнер разом зі своїм бойфрендом Корі Гемблом побувала на розкішному весіллі Джеффа Безоса і Лорен Санчес у Венеції. Пару сфотографували у водному таксі.

Для такої події зірка реаліті образ, натхненний естетикою ікони моди 1960-років — Одрі Гепберн. На Кріс була чорна сукня з квадратним вирізом і білими пишними прозорими рукавами.

Корі Гембл і Кріс Дженнер / © Associated Press

Корі Гембл і Кріс Дженнер / © Associated Press

Головною родзинкою її аутфіту була зачіска з начісуванням та акуратно укладеним чубчиком. Вона зробила вечірній макіяж, підкресливши очі чорним олівцем. Вуха Дженнер прикрасила елегантними сережками з краплевидними перлинами.

Кріс Дженнер / © Getty Images

Кріс Дженнер / © Getty Images

Нагадаємо, Кріс Дженнер прогулювалася Венецією у леопардовій сукні.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie