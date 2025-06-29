Надихнулася естетикою Одрі Гепберн: папараці зазнімкували Кріс Дженнер із гарною зачіскою і чорно-білій сукні у Венеції

Кріс Дженнер / © Getty Images

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Кріс Дженнер разом зі своїм бойфрендом Корі Гемблом побувала на розкішному весіллі Джеффа Безоса і Лорен Санчес у Венеції. Пару сфотографували у водному таксі.

Для такої події зірка реаліті образ, натхненний естетикою ікони моди 1960-років — Одрі Гепберн. На Кріс була чорна сукня з квадратним вирізом і білими пишними прозорими рукавами.

Корі Гембл і Кріс Дженнер / © Associated Press

Головною родзинкою її аутфіту була зачіска з начісуванням та акуратно укладеним чубчиком. Вона зробила вечірній макіяж, підкресливши очі чорним олівцем. Вуха Дженнер прикрасила елегантними сережками з краплевидними перлинами.

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Кріс Дженнер / © Getty Images

Нагадаємо, Кріс Дженнер прогулювалася Венецією у леопардовій сукні.