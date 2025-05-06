Надихнулася Шерон Стоун: Енн Гетевей прийшла в білій сорочці Met Gala 2025

Енн Гетевей / © Associated Press

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Коли Інститут костюма оголосив тему виставки Met Gala 2025 Superfine: Tailoring Black Style, а також дрескод балу Tailored for You, то було складно уявити, який вигляд матимуть зірки, які звикли до прозорих тканин, латексу та затягнутих талій. Однак Енн Гетевей вирішила показати, що навіть у простоті є шик.

Енн Гетевей / © Associated Press

Відома акторка і лауреатка «Оскара» обрала вбрання від Carolina Herrera, яке включало вільну білу сорочку з підгорнутими рукавами і гламурну спідницю.

Смугаста спідниця була вишуканою, розшитою лелытками і красиво підкреслювала фігуру Енн.

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Енн Гетевей / © Associated Press

Свій образ для балу акторка доповнила коштовностями із діамантами та сапфірами від Bvlgari — ювелірним брендом, з яким вона давно співпрацює. Також варто відзначити і її зачіску, оскільки волосся Гетевей було укладено в об’ємний високий хвіст. Таке укладання було у ретроестетиці.

Захід вона відвідала не з чоловіком, а з Весом Гордоном — креативним директором Дому Carolina Herrera, який сяяв перед камерами в лаконічному смокінгу.

Енн Гетевей і Вес Гордон / © Associated Press

Однак не можна не відзначити, що образ Енн — це повна копія вбрання акторки Шерон Стоун. У такому вбранні легенда кіно прийшла на 70-ту церемонію вручення премій «Оскар», її спідниця була від Vera Wang, а сорочка належала чоловікові.

Шерон Стоун / © Getty Images

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press