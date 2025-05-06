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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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362
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1 хв

Надихнулася Шерон Стоун: Енн Гетевей прийшла в білій сорочці Met Gala 2025

Вона з'явилася на цьому заході через два роки. Цього разу її вбрання готував Вес Гордон.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Енн Гетевей

Енн Гетевей / © Associated Press

Коли Інститут костюма оголосив тему виставки Met Gala 2025 Superfine: Tailoring Black Style, а також дрескод балу Tailored for You, то було складно уявити, який вигляд матимуть зірки, які звикли до прозорих тканин, латексу та затягнутих талій. Однак Енн Гетевей вирішила показати, що навіть у простоті є шик.

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Відома акторка і лауреатка «Оскара» обрала вбрання від Carolina Herrera, яке включало вільну білу сорочку з підгорнутими рукавами і гламурну спідницю.

Смугаста спідниця була вишуканою, розшитою лелытками і красиво підкреслювала фігуру Енн.

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Свій образ для балу акторка доповнила коштовностями із діамантами та сапфірами від Bvlgari — ювелірним брендом, з яким вона давно співпрацює. Також варто відзначити і її зачіску, оскільки волосся Гетевей було укладено в об’ємний високий хвіст. Таке укладання було у ретроестетиці.

Захід вона відвідала не з чоловіком, а з Весом Гордоном — креативним директором Дому Carolina Herrera, який сяяв перед камерами в лаконічному смокінгу.

Енн Гетевей і Вес Гордон / © Associated Press

Енн Гетевей і Вес Гордон / © Associated Press

Однак не можна не відзначити, що образ Енн — це повна копія вбрання акторки Шерон Стоун. У такому вбранні легенда кіно прийшла на 70-ту церемонію вручення премій «Оскар», її спідниця була від Vera Wang, а сорочка належала чоловікові.

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Энн Хэтэуэй_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мадонна_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дайана Росс / © Getty Images

© Getty Images

Ріанна_1 / © Associated Press

© Associated Press

Шакира_2 / © Associated Press

© Associated Press

Карли Клосс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_4 / © Associated Press

© Associated Press

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