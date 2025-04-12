Надихнулася смокінгом: Рене Зеллвеґер відвідала захід, присвячений премії Emmy

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

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Обід NBCU Emmy Luncheon 2025 відбувся у п’ятницю, 11 квітня, у готелі SLS у Лос-Анджелесі. Це щорічний захід присвячений претендентам на премію Emmy.

Гості з’явилися перед камерами в коктейльному вбранні, але тільки не 55-річна Рене Зеллвеґер. Акторка, відома в перш за все за роллю Бріджіт Джонс, обрала для цього заходу чорний костюм натхненний смокінгом.

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Її лук включалв штани з атласними лампасами, двобортний жакет і велику золоту каблучку на пальці. Волосся Рене зібрала в низький хвіст, а її макіяж був дуже лаконічним.

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Нагадаємо, що в лютому цього року за участю акторки в прокат вийшла нова частина фільму Бріджіт Джонс, тому вона тішила шанувальників новими вбраннями. У межах промотуру вона відвідала Сідней, Рим, Лондон, Париж та кілька міст США. Серед вбрання, яке вона вибирала, часто були сукні з відкритими плечима.

Рене Зеллвеґер / © Associated Press Рене Зеллвеґер / © Associated Press Рене Зеллвеґер / © Associated Press Рене Зеллвеґер / © Associated Press Рене Зеллвеґер / © Associated Press Рене Зеллвеґер / © Associated Press Рене Зеллвеґер / © Associated Press Рене Зеллвеґер / © Associated Press Рене Зеллвеґер / © Associated Press Рене Зеллвеґер / © Getty Images Рене Зеллвеґер / © Associated Press Рене Зеллвеґер / © Associated Press Рене Зеллвеґер / © Associated Press Рене Зеллвеґер / © Getty Images