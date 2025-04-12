ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

Надихнулася смокінгом: Рене Зеллвеґер відвідала захід, присвячений премії Emmy

Зірка фільмів про Бріджіт Джонс проміняла коктейльну сукню на костюм.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Рене Зеллвеґер

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Обід NBCU Emmy Luncheon 2025 відбувся у п’ятницю, 11 квітня, у готелі SLS у Лос-Анджелесі. Це щорічний захід присвячений претендентам на премію Emmy.

Гості з’явилися перед камерами в коктейльному вбранні, але тільки не 55-річна Рене Зеллвеґер. Акторка, відома в перш за все за роллю Бріджіт Джонс, обрала для цього заходу чорний костюм натхненний смокінгом.

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Її лук включалв штани з атласними лампасами, двобортний жакет і велику золоту каблучку на пальці. Волосся Рене зібрала в низький хвіст, а її макіяж був дуже лаконічним.

Нагадаємо, що в лютому цього року за участю акторки в прокат вийшла нова частина фільму Бріджіт Джонс, тому вона тішила шанувальників новими вбраннями. У межах промотуру вона відвідала Сідней, Рим, Лондон, Париж та кілька міст США. Серед вбрання, яке вона вибирала, часто були сукні з відкритими плечима.

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Getty Images

Рене Зеллвеґер / © Getty Images

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Getty Images

Рене Зеллвеґер / © Getty Images

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
116
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie