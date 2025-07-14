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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
141
Час на прочитання
1 хв

Надихнулася вбранням своєї бабусі: Камілла Готтліб повторила образ Грейс Келлі

Вона повторила одну з легендарних суконь, створених Едіт Гед.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Камілла Готтліб

Камілла Готтліб / © Getty Images

12 липня відбувся особливий щорічний захід — 76-й благодійний галавечір Червоного Хреста в Монако, який проводився у спортивному клубі Монте-Карло. На заході вже традиційно була князівська родина, але окрім князя Альбера II і княгині Шарлін на галавечорі також сяяла 26-річна Камілла Готтліб — донька принцеси Стефанії Монакської, молодшої дочки княгині Грейс і князя Реньє III.

Для вечірнього виходу Камілла одягла чорно-білу сукню від Elie Saab, яка, ймовірно, була пошита для дівчини на замовлення. Річ у тім, що сукня була схожа на вбрання, в яке її бабуся Грейс Келлі була одягнена у фільмі «Вікно у двір» Альфреда Гічкока, де вона знімалася.

Камілла Готтліб / © Getty Images

Камілла Готтліб / © Getty Images

Сукня для Келлі була створена відомою художницею з костюмів Едіт Гед. Вбрання мало темний верх зі складками, відкриті плечі, декольте, а також пишну білу спідницю, яку прикрашав флористичний декор камінням, бісером і лелітками.

Грейс Келлі / © Getty Images

Грейс Келлі / © Getty Images

Нехай сукні й не ідентичні, але все ж помітно, що бренд Elie Saab надихався образом Келлі, коли вона ще була голлівудською акторкою.

Грейс Келлі / © Getty Images

Грейс Келлі / © Getty Images

Камілла Готліб / © Getty Images

Камілла Готліб / © Getty Images

Камілла Готліб / © Getty Images

Камілла Готліб / © Getty Images

Каміла Готліб / © Getty Images

Каміла Готліб / © Getty Images

Княгиня Шарлін та Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та Альбер II / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
141
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