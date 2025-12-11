- Дата публікації
Надихнулись культовим образом: Chanel презентував у новій колекції копію чобіт Диво-жінки
2 грудня новий дизайнер бренду Chanel Матьє Блазі представив свій перший показ Métiers d’Art.
Модне шоу відбулося на станції метро у Нью-Йорку і було видовищним: розкішні сукні, стильні костюми в тонку смужку, гіпнотичне поєднання елегантності та нью-йоркської суворості.
Однак також у колекції було багато відсилань до архітектури, творінь Коко Шанель та попкультури. Зокрема особливу увагу у колекції привернули червоні чоботи зі смужками. Схожі чоботи носила головна героїня серіалу про «Диво-жінку» — акторка Лінда Картер. Шоу виходило с США у 1975–1979 роках.
Оригінальні ж чоботи до коліна, які носила супергероїня, виготовлені з червоної замші, з білою шкіряною загостреною обробкою та вертикальною смужкою спереду.
Їх виготовили на замовлення для серіалу брендом Di Fabrizio. 2025 року чоботи продали на аукціоні Julien’s Auctions за 52 тисячі доларів.