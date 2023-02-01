Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Надзвичайно струнка: Софі Тернер з'явилася на публіці в червоному ансамблі від польського бренду

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
590
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Надзвичайно струнка: Софі Тернер з'явилася на публіці в червоному ансамблі від польського бренду

Софі Тернер / Фото: Associated Press

Акторка мала в цьому образі дуже гарний вигляд, а ще влітку 2022-го вона народила другу дитину.

Зірка серіалу "Гра престолів" Софі Тернер потрапила в об'єктиви фотографів у Лос-Анджелесі, оскільки прийшла підтримати чоловіка Джо Джонаса - його поп-гурт Jonas Brothers здобули знакову нагороду - зірку на Алеї слави у Голлівуді.

Для важливого дня Софі обрала яскраво-червоний лук від польського бренду Magda Butrym, в якому поєднала лосини та укорочений жакет, який прикрашали спереду величезні квіти.

Свій гламурний образ акторка доповнила червоними туфлями від Manolo Blahnik, парою золотих сережок та яскравим макіяжем із коричневою помадою на губах.

Софі Тернер / © Associated Press
Софі Тернер / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідала акторка та колишня модель Пріянка Чопра, адже вона дружина брата Джо, який також є учасником Jonas Brothers. Пріняки того дня з'явилися на публіці з дочкою Малті Марі, яку народила сурогатна мати.

Софі Тернер та Приянка Чопра / © Associated Press
Софі Тернер та Приянка Чопра / Фото: Associated Press

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
590
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація