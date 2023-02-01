Надзвичайно струнка: Софі Тернер з'явилася на публіці в червоному ансамблі від польського бренду

Акторка мала в цьому образі дуже гарний вигляд, а ще влітку 2022-го вона народила другу дитину.

Зірка серіалу "Гра престолів" Софі Тернер потрапила в об'єктиви фотографів у Лос-Анджелесі, оскільки прийшла підтримати чоловіка Джо Джонаса - його поп-гурт Jonas Brothers здобули знакову нагороду - зірку на Алеї слави у Голлівуді.

Для важливого дня Софі обрала яскраво-червоний лук від польського бренду Magda Butrym, в якому поєднала лосини та укорочений жакет, який прикрашали спереду величезні квіти.

Свій гламурний образ акторка доповнила червоними туфлями від Manolo Blahnik, парою золотих сережок та яскравим макіяжем із коричневою помадою на губах.

Софі Тернер / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідала акторка та колишня модель Пріянка Чопра, адже вона дружина брата Джо, який також є учасником Jonas Brothers. Пріняки того дня з'явилися на публіці з дочкою Малті Марі, яку народила сурогатна мати.

Софі Тернер та Приянка Чопра / Фото: Associated Press

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