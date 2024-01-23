Нагадувала богиню: польська модель відвідала модний показ у яскравій сукні та золоті

Вона стала гостею одного з найочікуваніших і найрозкішніших модних шоу Парижа.

Польська модель Сабіна Якубович, яка неодноразово прикрашала обкладинки Vogue та інших відомих глянців, відвідала Тиждень моди у Парижі. Зірка з'явилася на презентації колекції весна-літо 2024 Модного дому Schiaparelli у незвичайній яскраво-червоній сукні.

Вбрання Сабіни було з довгими рукавами та драпуванням на спідниці. Також на спідниці був високий розріз, який відкривав ноги та дозволяв демонструвати босоніжки анатомічного дизайну.

Однак головною прикрасою сукні був величезний каптур у вигляді накидки, а також масивні золоті прикраси – браслети-манжети та окуляри.

Сабіна Якубович / Фото: Getty Images

Також знімками у цьому образі вона поділилася і у Instagram.

Нагадаємо, що навесні минулого року під час Каннського кінофестивалю дівчина дивувала ефектною асиметричною сукнею волошкового кольору з вирізом на животі.

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