Нагадувала Червону Шапочку: італійська топмодель Маріякарла Босконо на Венеційському кінофестивалі

30 серпня у Венеції, на острові Лідо, стартував знаменитий Венеційський кінофестиваль. Цього року захід святкує круглу дату, оскільки його проведуть у 80-те. Але попри ювілей кінофестивалю, багато голлівудських зірок на ньому ми не побачимо через історичний страйк акторів і сценаристів.

Проте першого дня заходу на відкриття прийшла італійська топмодель Маріякарла Босконо. 42-річна зірка подивилася картину "Команданте" італійського режисера Едоардо Де Анджеліса.

На червону доріжку Маріякарла вирішила вийти в червоному — на ній була незвичайна сукня від Модного дому Dolce & Gabbana. Верх вбрання був корсетним, з безліччю зав'язок і шнурівок, а низ — з тонкого напівпрозорого шифону і мав дуже довгий шлейф.

Маріякарла Босконо / Фото: Getty Images

Доповнювали вбрання напівпрозорі рукавички, панчохи та туфлі на підборах. На голові у моделі був також легкий каптур, у якому вона нагадувала Червону Шапочку.

Маріякарла Босконо / Фото: Associated Press

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