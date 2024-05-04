Нагадувала снігову кулю: співачка Розалія в дивному хутряному пальті під прицілом папараці

Іспанська суперзірка – 31-річна Розалія – потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку, коли виходила зі студії NBC після інтерв'ю. Співачка мала стильний та незвичний вигляд, оскільки на ній було мініпальто креативного дизайну.

Вбрання являло собою величезну круглу хутряну кулю-кейп, оскільки рукавів у вбрання не було, а лише прорізи для рук спереду. Зроблено виріб було з екохутра.

Доповнила вбрання іспанка чорними капроновими колготками, білими туфлями та сонцезахисними окулярами. Своє розкішне чорне волосся Розалія розпустила і заправила за комір наряду.

Розалія / Фото: Getty Images

Хоча це вбрання має досить незвичайний вигляд, раніше подібний виріб вже можна було побачити на Ріанні. Співачка неодноразово носила червоне кейп-серце від Saint Laurent з хутра лисиці, стилізоване під моду 80-х років.

Ріанна / Фото: Getty Images

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