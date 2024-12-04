Нагадувала Трініті з "Матриці": Кіра Найтлі з'явилася на публіці у чорному шкіряному плащі

Акторка знялася у новому серіалі та відвідала його прем'єру в Лондоні.
Відома британська акторка Кіра Найтлі відвідала світову прем'єру першого сезону шпигунського серіалу "Чорні голуби". Захід проводився в Лондоні, а шоу транслюватиметься на Netflix.
До фотографів зірка вийшла з ніг до голови одягнена у вбранні від Модного дому Chanel. На ній був ансамбль із колекції осінь-зима 2024 року. Вона одягла довгу сукню з квітковим декором, а також шкіряний плащ з великими ґудзиками, що нагадував вбрання Трініті з фільму "Матриця".
Образ Найтлі доповнила оксамитовими босоніжками, декількома прикрасами у вухах та на пальцях, а також макіяжем, зачіскою з легкими хвилями.
Акторка давно співпрацює з брендом, тому завжди з'являється у вбраннях від нього на світських заходах та презентаціях. Наприклад, на Вімблдонський тенісний чемпіонат вона прийшла в ніжній білій сукні з чорним бантом, яка теж була від Chanel.
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