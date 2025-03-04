Нагадувала зірок старого Голлівуду: Ель Феннінг зачарувала елегантною сукнею на "Оскарі"

Ель Феннінг мала надзвичайний вигляд в дуже елегантній вечірній сукні, в якій нагадувала естетику властиву акторкам Старого Голлівуду — Одрі Гепберн, Грейс Келлі та Риту Гейворт. Вбрання Ель було створено для неї брендом Givenchy.

Біла сукня виконана з гарного квіткового мережива, у нього було фігурне декольте, широкі бретельки та довга накидка-шлейф.

Ель Феннінг / Фото: Associated Press

Єдиним контрастним акцентом сукні став широкий чорний пояс на талії із бантом. Образ Феннінг доповнили діаманти, яскравий макіяж із чорними стрілками на очах, а також висока зачіска з пучком.

Ель Феннінг / Фото: Associated Press

Потім на вечірку Vanity Fair Oscar Party Ель прийшла у дуже схожому вбранні від Givenchy, але вже чорного кольору. Воно теж було пошито з мережива, розшите бісером, а ось яскравими акцентами луку стали червоний пояс на талії, а також туфлі. Образ доповнювали прикраси Cartier.

Ель Феннінг / Фото: Associated Press

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