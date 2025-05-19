Нагадала матір на "Оскарі": дочка Кейт Вінслет вийшла на червону доріжку у зеленій сукні

Міа Тріплтон / © Associated Press

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24-річна Міа Тріплтон привернула увагу в Каннах, оскільки є дочкою оскароносної зірки Кейт Уінслет.

Міа Тріплтон / © Associated Press

Дівчина відвідала кінофестиваль, щоб презентувати фільм «Фінікійська схема», в якому зіграла. Молода акторка сяяла перед камерами у вбранні від Oscar de la Renta — довгій зеленій сукні-бюстьє зі шлейфом.

Міа Тріплтон / © Associated Press

На бюстьє це вбрання прикрашали елегантне драпування з тканини, а також цікава золота гілка з листям.

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Міа Тріплтон / © Associated Press

Образ Міа завершила зачіскою з легкими кучерями, макіяжем і золотими прикрасами, а в її вухах можна помітити великі діамантові сережки.

Міа Тріплтон / © Associated Press

У цьому вечірньому вбранні Міа нагадала свою матір Кейт Вінслет у зеленій сукні із золотою вишивкою, яку та носила 1998 року на церемонії вручення премії «Оскар».

Кейт Вінслет / © Getty Images

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press