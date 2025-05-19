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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
1166
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Нагадала матір на "Оскарі": дочка Кейт Вінслет вийшла на червону доріжку у зеленій сукні

Молода акторка зіграла у новому фільмі режисера Веса Андерсона.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Міа Тріплтон

Міа Тріплтон / © Associated Press

24-річна Міа Тріплтон привернула увагу в Каннах, оскільки є дочкою оскароносної зірки Кейт Уінслет.

Міа Тріплтон / © Associated Press

Міа Тріплтон / © Associated Press

Дівчина відвідала кінофестиваль, щоб презентувати фільм «Фінікійська схема», в якому зіграла. Молода акторка сяяла перед камерами у вбранні від Oscar de la Renta — довгій зеленій сукні-бюстьє зі шлейфом.

Міа Тріплтон / © Associated Press

Міа Тріплтон / © Associated Press

На бюстьє це вбрання прикрашали елегантне драпування з тканини, а також цікава золота гілка з листям.

Міа Тріплтон / © Associated Press

Міа Тріплтон / © Associated Press

Образ Міа завершила зачіскою з легкими кучерями, макіяжем і золотими прикрасами, а в її вухах можна помітити великі діамантові сережки.

Міа Тріплтон / © Associated Press

Міа Тріплтон / © Associated Press

У цьому вечірньому вбранні Міа нагадала свою матір Кейт Вінслет у зеленій сукні із золотою вишивкою, яку та носила 1998 року на церемонії вручення премії «Оскар».

Кейт Вінслет / © Getty Images

Кейт Вінслет / © Getty Images

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

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