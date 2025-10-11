Нагадувала фею: супермодель 90-х Гелена Крістенсен відвідала балет в оригінальній смугастій сукні

Гелена Крістенсен / © Associated Press

Данська супермодель 90-х, відома своєю співпрацею з такими гігантами світу моди, як Versace, Prada, Chanel, а також як одна з перших «ангелів» Victoria’s Secret, з’явилася в приголомшливому творінні бренду Iris Van Herpen.

Гелена Крістенсен, якій зараз 56 років, носила легку повністю плісовану сукню зі смугастої напівпрозорої тканини. На грудях у сукні був виріз, а також прозорі вставки.

Коли Гелена рухалася, її вбрання ефектно розвівалося, оскільки тканина була невагомою і ніжною. Крістенсен доповнила образ зачіскою з хвилястими локонами до плечей, а її макіяж поєднував інтенсивну червону помаду і підкреслені очі.

Також на цей захід завітала Сара Джессіка Паркер — зірка серіалу «Секс і місто». Знаменита 60-річна акторка обрала чорно-бежеву сукню від Iris Van Herpen з гігантськими театральними чорними крилами з ефектної сітчастої тканини.