Накидка з історією: дівчина впізнала у вбранні A$AP Rocky ковдру, зшиту її прабабусею

Незвичайна історія трапилася в США після Met Gala, який цього року був присвячений американській моді.

На балі костюмів одними з головних зірок стали співачка Ріанна і її коханий репер A$AP Rocky. Але якщо Рірі вибрала повністю чорний лук від Balenciaga, то ось її супутник вбрання від бренду Елі Рассел Ліннетц ERL, який нагадував ковдра із клаптиків.

Ріанна і A $ AP Rocky / Associated Press

Як виявилося пізніше, то саме ковдрою ця накидка репера і була. Таємниця розкрилася, коли дівчина на ім'я Сара помітила, що на бал костюмів A$AP Rocky прийшов в точній копії ковдри її прабабусі, яку родичі незадовго до світського заходу віддали на благодійність до комісійного магазину.

Пошукавши в Інтернеті інформацію про дизайнера, Сара натрапила на статтю в Vogue, де розповідалося, що Елі Рассел Ліннетц мешкає на півдні Каліфорнії, а його студія розташовується неподалік від району Веніс, де мешкає і Сара і її сім'я.

"Я попросила маму пошукати фотографії тієї самої ковдри на нашому старому ліжку. Здається, прабабусі Мері вдалося відвідати Met Gala разом з A$AP Rocky і ERL", — написала дівчина в Instagram.

Сам дизайнер розповів, що разом з репером довго думали, як показати тему балу. В результаті було придумано створити елегантний костюм, поверх якого A$AP Rocky повинен був одягти накидку, яка нагадувала б традиційну американську ковдру з клаптиків. Дизайнер хотів, щоб річ дійсно була унікальною і з історією, тому вирушив шукати накидку на секонд-хенді у Південній Каліфорнії.

A $ AP Rocky на Met Gala / Associated Press

Ковдра була зшита прабабусею Сари для її матері. Дівчина зізналася, що дуже рада тому, що ця річ побувала на Met Gala і жодних претензій до бренду не має і гроші їй теж не потрібні.

"Я опублікувала це, тому що мені здалося чудовим те, що моя прабабуся зробила з любові до моєї матері, в кінцевому підсумку було використано для створення приголомшливого художнього твору надзвичайно талановитими людьми, вони вивели це на новий рівень", — написала вона.

Ріанна і A $ AP Rocky / Associated Press

A $ AP Rocky на Met Gala / Associated Press

A $ AP Rocky на Met Gala / Associated Press

Читайте також: найкращі виходи на Met Gala 2021

Зіркові гості Met Gala 2021 (44 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання