Накидка з історією: дівчина впізнала у вбранні A$AP Rocky ковдру, зшиту її прабабусею

Незвичайна історія трапилася в США після Met Gala, який цього року був присвячений американській моді.
На балі костюмів одними з головних зірок стали співачка Ріанна і її коханий репер A$AP Rocky. Але якщо Рірі вибрала повністю чорний лук від Balenciaga, то ось її супутник вбрання від бренду Елі Рассел Ліннетц ERL, який нагадував ковдра із клаптиків.
Як виявилося пізніше, то саме ковдрою ця накидка репера і була. Таємниця розкрилася, коли дівчина на ім'я Сара помітила, що на бал костюмів A$AP Rocky прийшов в точній копії ковдри її прабабусі, яку родичі незадовго до світського заходу віддали на благодійність до комісійного магазину.
Пошукавши в Інтернеті інформацію про дизайнера, Сара натрапила на статтю в Vogue, де розповідалося, що Елі Рассел Ліннетц мешкає на півдні Каліфорнії, а його студія розташовується неподалік від району Веніс, де мешкає і Сара і її сім'я.
"Я попросила маму пошукати фотографії тієї самої ковдри на нашому старому ліжку. Здається, прабабусі Мері вдалося відвідати Met Gala разом з A$AP Rocky і ERL", — написала дівчина в Instagram.
Сам дизайнер розповів, що разом з репером довго думали, як показати тему балу. В результаті було придумано створити елегантний костюм, поверх якого A$AP Rocky повинен був одягти накидку, яка нагадувала б традиційну американську ковдру з клаптиків. Дизайнер хотів, щоб річ дійсно була унікальною і з історією, тому вирушив шукати накидку на секонд-хенді у Південній Каліфорнії.
Ковдра була зшита прабабусею Сари для її матері. Дівчина зізналася, що дуже рада тому, що ця річ побувала на Met Gala і жодних претензій до бренду не має і гроші їй теж не потрібні.
"Я опублікувала це, тому що мені здалося чудовим те, що моя прабабуся зробила з любові до моєї матері, в кінцевому підсумку було використано для створення приголомшливого художнього твору надзвичайно талановитими людьми, вони вивели це на новий рівень", — написала вона.
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