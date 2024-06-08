Накрутила довге волосся: чарівна Демі Мур відвідала прем'єру фільму у Нью-Йорку

Акторка мала розкішний вигляд і була у чудовому настрої, адже це був дуже важливий для неї захід.

61-річна Демі Мур відвідала прем'єру документального фільму Brats, захід відбувся у межах кінофестивалю "Трайбека" у Нью-Йорку. Перед камерами зірка сяяла у білому образі від бренду Schiaparelli з колекції прет-а-порте весна-літо 2024.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Вбрання складалося з короткого жилета та вільних білосніжних штанів, які прикрашали золоті великі ґудзики та заклепки. Цей стильний образ акторка доповнила оригінальними туфлями з імітацією пальців, золотими масивними сережками та браслетом.

Також візажисти Мур зробили їй гарний ніжний макіяж, а завершувала образ розкішна зачіска — її довге вугільно-чорне волосся було укладене у легкі хвилі.

Демі Мур / Фото: Associated Press

У фільмі, презентацію якого відвідала зірка, розповідається історія так званої Brat Pack ("Братської зграї") — це група молодих акторів, які часто з'являлися разом у підліткових фільмах про дорослішання у 1980-х роках. У цю "зграю" входила і Мур, адже її акторська кар'єра розпочалася якраз у той період. Також до цієї групи входили: Еміліо Естевес, Ентоні Майкл Голл, Роб Лоу, Ендрю Маккарті, Джадд Нельсон, Моллі Рінгвальд та Еллі Шіді.

Вбрання від Schiaparelli акторка останнім часом одягала дуже часто. Однією з найефектніших її появ у цьому бренді на публіці став вихід на червону доріжку Каннського кінофестивалю — у сукні з незвичайним бантом вона прийшла на прем'єрний показ фільму "Речовина", в якому зіграла.

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