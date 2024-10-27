Накрутила волосся та одягла шовкову сукню: Анджеліна Джолі на прем'єрі фільму "Марія"

Акторка з'явилася в незвичайному для себе образі, адже її зачіски зазвичай лаконічніші.

Голлівудська суперзірка та одна з найкрасивіших жінок у світі – акторка Анджеліна Джолі – прибула на прем'єру фільму "Марія", який презентували публіці на фестивалі AFI у Лос-Анджелесі.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Вона привернула на цьому заході особливу увагу і не лише через те, що зіграла у фільмі головну роль, а й через свій новий імідж. Річ у тому, що 49-річна Джолі накрутила волосся в об'ємну зачіску з локонами і зробила яскравий макіяж із яскраво-червоною матовою помадою на губах. Водночас макіяж очей у неї був лаконічнішим.

Щодо вбрання, то акторка віддала перевагу шовковій перлинній сукні до підлоги. Її вбрання було виконане у стилі 30-х років. Доповнила образ Анджеліна темною накидкою асиметричного дизайну.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Також акторка взула туфлі на підборах і одягла набір золотих прикрас із камінням – сережки та браслет на зап'ястя.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Це вбрання акторки було схоже на те, яке обрала для нещодавнього виходу у світ її дочка Захара. 19-річна дівчина одягла елегантну сукню від Модного дому Saint Laurent, яка теж була у стилі 30-х років.

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