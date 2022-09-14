Налякала ногами у відкритих босоніжках: у Сінді Кроуфорд проблеми з нігтями

Кожен вихід зірки – подія, мільйони людей у всьому світі розглядають образ, фіксуючи найменші деталі. І не завжди ці деталі успішно його доповнюють.

Учора, 13 вересня, у Лос-Анджелесі відбувся дуже цікавий захід. Головний редактор британської версії Vogue Едвард Еннінфул OBE представив свою книгу "Видима людина".

На презентацію прийшла Сінді Кроуфорд із дочкою Кайею Гербер.

Обидві дами мали чудовий вигляд, Кайя була у міні-сукні з прозорими вставками, які дозволили розглянути її татуювання у вигляді голови ангела, та у відкритих босоніжках на підборах.

Сінді Кроуфорд одягла блузу кольору молочного шоколаду з американською проймою та цегляного кольору плісовану спідницю. Вбрання вона доповнила нюдовою сумкою і нюдовими дуже відкритими босоніжками.

Сінді Кроуфорд / Фото: Getty Images

Образ можна було б вважати бездоганним, якби не відсутність педикюру у супермоделі. Її нігті на ногах, покриті лаком через один, справляли враження недоглянутих, а деякі, що лякали синьо-фіолетовим відтінком, мали нездоровий вигляд. Не зовсім зрозуміло, чому Сінді до такого педикюру вдягла настільки відкрите взуття. Очевидно, красуня не надає значення таким дрібницям, як і її дочка, педикюр якої теж був далекий від ідеального.

Фото: Getty Images

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