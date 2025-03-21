Налякала зовнішнім виглядом: зірка "Клініки" з'явилася у невдалому образі на заході

Вона мала зовсім інакший вигляд, ніж у ті дні, коли грала головну роль у популярному ситкомі.

43-річна акторка Еліза Коуп, відома багатьом за роллю в останньому сезоні популярного серіалу "Клініка", вперше за тривалий час з'явилася на публіці. Вона відвідала прем'єру серіалу Netflix "Резиденція" у Голлівуді.

Для прем'єри Еліза одягла мерехтливу металеву сукню в поєднанні з чорними замшевими чоботами до колін і темною норковою шубою, накинутою на плечі. Її макіяж включав драматичні димчасті тіні та нюдову помаду для губ. Волосся акторки було укладено в об'ємну зачіску.

Еліза Коуп / Фото: Associated Press

Однак зовнішній вигляд Елізи змусив багатьох похвилюватися за неї, адже вона здавалась втомленою і дуже схудлою.

Еліза Коуп / Фото: Associated Press

Можливо, такі зміни зовні пов'язані з тим, що Еліза повністю перейшла на веганську дієту. Таке рішення вона ухвалила через харчову непереносимість. Також акторка не вживає цукор.

Еліза Коуп / Фото: Associated Press

В інтерв'ю 2017 року вона зізналася: "Я намагаюся зцілити цю частину себе, а також впоратися зі своїми фізичними проблемами природним шляхом, вкладаючи у своє тіло все найкраще".

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