Намагалася сховатися за капелюхом: Кім Бейсінгер під прицілом папараці

Вона не дуже турбувалася про стиль, коли поєднувала речі.

Американську акторку Кім Бейсінгер сфотографували у Лос-Анджелесі, коли вона вранці 19 січня йшла кудись у справах. Зірка фільмів "Дев'ять з половиною тижнів", "Моя мачуха — інопланетянка" та "Бетмен", була дуже просто одягнена і трохи дивно.

Кім поєднала утеплену куртку оливкового відтінку з чорними біркенштоками. Також на акторцы були чорні спортивні штани, футболка та кофта на блискавці.

У руці вона несла плетену чорну сумку з короткими ручками. На очах у неї були сонцезахисні окуляри, а волосся вона зібрала в недбалий пучок. Також акторка тримала в руці солом'яний капелюх, вона намагалася ним прикритися від фотографів.

Кім Бейсінгер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що незабаром 69-річна Бейсінгер стане бабусею, оскільки її єдина дочка 27-річна Айрленд Еліс Болдуін вагітна.

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