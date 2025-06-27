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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Намагався уникати уваги: Леонардо Ді Капріо сховав обличчя під кепкою у Венеції

Голлівудський актор став найтаємничішим гостем весілля Джеффа Безоса і Лорен Санчес, який не був радий зустрічі з папараці.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Леонардо Ді Капріо

Леонардо Ді Капріо / © Getty Images

Леонардо Ді Капріо запрошений як віп-гість на весілля американського мільярдера, засновника Amazon Джеффа Безоса і його коханої Лорен Санчес. До Італії він прибув разом зі свєю коханою Вітторією Черетті.

Він потрапив до об’єктивів папараці у Венеції, коли разом із іншими гостями плив на водному таксі на перший день весільних урочистостей наречених.

Леонардо Ді Капріо / © Getty Images

Леонардо Ді Капріо / © Getty Images

Актор намагався уникати будь-якої уваги. Він сховав обличчя під чорною кепкою і нахилив голову донизу, коли побачив папараці.

Леонардо Ді Капріо / © Getty Images

Леонардо Ді Капріо / © Getty Images

Лео був одягнений у чорний піджак із накладними кишенями, біле поло і чорні штани.

Леонардо Ді Капріо і Вітторія Черетті / © Getty Images

Леонардо Ді Капріо і Вітторія Черетті / © Getty Images

Нагадаємо, на розкішне триденне весілля Безоса і Санчес приїхали Іванка Трамп із родиною, Кріс Дженнер, сестри Кардашян-Дженнер, Опра Вінфрі, Орландо Блум та інші.

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