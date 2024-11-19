Намалювала на спині бабку: згадуємо, як Кірстен Данст вийшла на червону доріжку з бодіартом

1999 року 17-річна акторка здивувала оригінальним акцентом в образі.
Наприкінці 90-х років на екрани вийшла досить другосортна комедія під назвою "Вбивчі красуні". Головні ролі у фільмі зіграли Кірстен Данст та Деніз Річардс.
На час свого виходу фільм повністю провалився в прокаті, адже витратили на нього 15 мільйонів доларів, а зібрав він 10,5 і, до того ж, отримав безліч неприємних відгуків. Але до того, як все це сталося, молоді та красиві акторки відвідали прем'єру картини, яка відбулася у Лос-Анджелесі 1999 року.
Зіркою заходу тоді стала акторка Кірстен Данст через своє незвичайне вбрання. Вона вийшла на публіку у бордовому костюмі, який включав топ на тонких бретельках та довгу спідницю. Обидва вироби були оздоблені квітковою вишивкою.
Цікавим рішенням акторки було прийти на цю прем'єру із бодіартом. На її спині хтось намалював величезну бабку і до того ж прикрасив стразами. Чому Кірстен вирішила так доповнити свій образ – загадка, яку можна появнити тільки тим, мода 90-х була дуже химерною та веселою, і акторка захотіла виділитися.
Читайте також:
- Жовта сукня Лінди Євангелісти: унікальне вбрання, яке робило супермодель 90-х щасливою
- У накидці зі скорпіонами: Елізабет Тейлор на вечірці княгині Монако у своєму культовому вбранні
- У сукні за 10 доларів на "Оскар": сенсаційне вбрання молодої Вайнони Райдер із комісійного магазину