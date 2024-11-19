Намалювала на спині бабку: згадуємо, як Кірстен Данст вийшла на червону доріжку з бодіартом

Наприкінці 90-х років на екрани вийшла досить другосортна комедія під назвою "Вбивчі красуні". Головні ролі у фільмі зіграли Кірстен Данст та Деніз Річардс.

На час свого виходу фільм повністю провалився в прокаті, адже витратили на нього 15 мільйонів доларів, а зібрав він 10,5 і, до того ж, отримав безліч неприємних відгуків. Але до того, як все це сталося, молоді та красиві акторки відвідали прем'єру картини, яка відбулася у Лос-Анджелесі 1999 року.

Зіркою заходу тоді стала акторка Кірстен Данст через своє незвичайне вбрання. Вона вийшла на публіку у бордовому костюмі, який включав топ на тонких бретельках та довгу спідницю. Обидва вироби були оздоблені квітковою вишивкою.

Кірстен Данст / Фото: Getty Images

Цікавим рішенням акторки було прийти на цю прем'єру із бодіартом. На її спині хтось намалював величезну бабку і до того ж прикрасив стразами. Чому Кірстен вирішила так доповнити свій образ – загадка, яку можна появнити тільки тим, мода 90-х була дуже химерною та веселою, і акторка захотіла виділитися.

Кірстен Данст / Фото: Getty Images

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