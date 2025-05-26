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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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85
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1 хв

Наомі Кемпбелл, Ізабель Гулар, Тейлор Гілл: топмоделі на автоперегонах у Монако

У Монако відбувся черговий етап перегонів "Формула-1", на який зібралися відомі манекенниці.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Тейлор Гілл

Тейлор Гілл

Традиційно Гран-прі Монако збирає безліч селебріті на своїх трибунах. А тим більше цього року багато з них приїхали на 78-й Каннський кінофестиваль, тому не могли пропустити і таку масштабну спортивну подію, яка проходила за півтори години їзди.

На «Формулі-1» цього року були помічені і топмоделі, серед яких Наомі Кемпбелл, Ізабель Гулар, Тейлор Гілл і Фріда Аасен.

55-річна супермодель та зірка 90-х Наомі Кемпбелл з’явилася на перегонах у трикотажній асиметричній білій сукні на одне плече, яку доповнила чокером із кулоном у вигляді серця та ніжно-рожевими сонцезахисними окулярами.

Наомі Кемпбелл

Наомі Кемпбелл

30-річна норвезька модель Фріда Аасен одягла на захід білу сорочку та бежеву мініспідницю, яка підкреслила її стрункі ноги.

Фріда Аасен

Фріда Аасен

40-річна бразильська топмодель і колишній ангел Victoria’s Secret — Ізабель Гулар — прийшла на гонку в сріблястому вкороченому жакеті, розшитому паєтками, і в чорних довгих штанах. Компанію їй склав її наречений — 34-річний німецький футболіст Кевін Трапп.

Ізабель Гулар

Ізабель Гулар

Ізабель Гулар

Ізабель Гулар

«Ангел» бренду Victoria’s Secret — 29-річна Тейлор Гілл — одягла джинсовий короткий сарафан, який доповнила сережками з камінням.

Тейлор Гілл

Тейлор Гілл

Нагадаємо, на перегонах також були помічені Лорен Санчес та Джефф Безос, весілля яких вже незабаром відбудеться у Венеції та по праву стане весіллям року.

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