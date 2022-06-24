Наомі Кемпбелл, Катрін Денєв, Еммануель Беар, Карла Бруні та Ізабель Аджані на Тижні моди в Парижі

Зірки прийшли на тиждень чоловічої моди весна-літо 2023 року.
Усі п'ять образів красунь були чудовими.
Наомі Кемпбелл вибрала модний лимонний колір на ній були вкорочені штани і блуза в тон. На ногах — витончені лакові човники з ремінцем навколо щиколотки.
Катрін Денев одягла піжамний брючний костюм і сітчастий топ зі стразами.
Еммануель Беар була в чорних штанах, чорній шкіряній куртці і топі "сонечко" — червоному в чорний горох.
Карла Бруні була в червоній трикотажній сукні в локшину та з пітоновою сумочкою.
Ізабель Аджані була вся в чорному у великому солом'яному капелюсі і з плетеною сумкою.
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