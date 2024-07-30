Наомі Кемпбелл показала, як несла факел із вогнем на Олімпіаді-2004

Естафета олімпійського вогню є невід'ємним атрибутом Олімпійських ігор. Жодна олімпіада починаючи з 1936 року не проходила без такої естафети. Вогонь – один із символів Олімпійських ігор. Його запалюють у місті проведення ігор під час їхнього відкриття, і воно горить безперервно до закінчення. Зазвичай в естафеті беруть участь відомі люди, спортсмени та селебріті.

53-річна британська модель Наомі Кемпбелл нагадала у своєму Instagram, що у 2004 році – рівно 20 років тому – під час літніх Олімпійських ігор брала участь в естафеті та несла факел із вогнем в Афінах.

"Повернемося в 2004 рік, яка честь — нести олімпійський вогонь історичними вулицями Афін, Греція, де все починалося", — написала Наомі під фото.

Нагадаємо, раніше Наомі Кемпбелл показала фотографії із занять йогою та продемонструвала стійку на голові. Модель знаходиться у чудовій фізичній формі.

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