Наомі Кемпбелл прийшла на фешншоу з дуже довгими рукавами й у взутті зі здутими повітряними кульками

Папараці заскочили Наомі Кемпбелл дорогою на показ колекції бренду Loewe сезону осінь/зима 2023-2024, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.

Манекенниця обрала для свого виходу образ total black. На ній був шкіряний тренч із прорізами для рук на дуже довгих рукавах і штани-кльош.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

А от взута Наомі була у дуже дивне взуття – воно було щедро обліплене здутими повітряними кульками пастельних відтінків.

"Чорна пантера" зробила скромну зачіску, закріпивши бантом декілька пасом ззаду, одягла чорні окуляри, а в макіяжі зробила акцент на мідних рум'янах. На шиї у неї були срібні ланцюжки, а на руці – чорний браслет із намиста. У руці Кемпбелл тримала невелику світлу сумочку.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

А день тому Наомі взяла участь у фешншоу бренду Off-White у Парижі. Вона продефілювала у двох ефектних луках total black.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на Лондонському тижні моди Кемпбелл з'явилася в екстравагантній білій пуховій куртці від Moncler вартістю 388 тисяч гривень.

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