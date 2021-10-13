Наомі Кемпбелл продефілювала на шоу Alexander McQueen в Лондоні

Наомі Кемпбелл 51, але її кар'єра не збавляє обертів і зараз.

Вчора британська манекенниця взяла участь у показі нової весняно-літньої колекції 2022 від Alexander McQueen. Показ відбувся в Лондоні.

Супермодель мала неймовірний вигляд, дефілюючи подіумом в об'ємній чорній спідниці з тюлю і скороченому піджаку, прикрашеному сріблястими елементами. На ній були чорні туфлі на підборах і щось на зразок колгот, які так само були всипані срібними прикрасами. На шиї у Кемпбелл було кольє і масивний кулон на тонкому ланцюжку.

Наомі Кемпбелл / Getty Images

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Волосся зірки було розпущене, а на обличчі був красивий макіяж. Раніше на французькому Тижні моди Наомі сяяла на показі Balmain. Французький Модний будинок Balmain відсвяткував 10-річчя на посаді креативного директора Олів'є Рустена розкішним живим шоу, в якому крім Кемпбелл брали участь Карла Бруні, Міла Йовович та Наталя Водянова.

Наомі Кемпбелл / Getty Images

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