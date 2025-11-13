Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським і подарувала йому незвичайну книжку

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Британська супермодель 90-х Наомі Кемпбелл прибула до Ватикану, де в неї відбулася аудієнція з Папою Львом XIV. 55-річна жінка обрала елегантний і стриманий образ, як і належить для такого заходу.

Наомі одягла чорний костюм з жакетом і спідницею від італійського Модного дому Dolce & Gabbana, який доповнила білою сорочкою, сумкою з короткою ручкою і гостроносими туфлями з відкритою п’ятою.

Також Кемпбелл одягла перуку з довгим чорним волоссям, яку прикрасила лаконічною мереживною мантильєю.

Під час зустрічі з понтифіком Кемпбелл подарувала йому книжку La Via Delle Spezie, назву якої можна приблизно перекласти як «Шлях спецій» — це огляд ролі спецій протягом усієї історії.

Наомі Кемпбелл дарує Папі Леву XIV книгу про спеції / © Associated Press

Нагадаємо, що Лев XIV — перший Папа Римський, народжений у США. Він очолив церкву цього року, і на його інтронізації був і президент України Володимир Зеленський із дружиною Оленою.