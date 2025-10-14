ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
403
Час на прочитання
1 хв

Наомі Воттс отримала зірку на Алеї слави: підтримати акторку прийшов її старший син-красень

Акторка стала 2825-ю зіркою, чиє ім’я з’явилося на Голлівудській Алеї слави.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Наомі Воттс

Наомі Воттс / © Associated Press

На важливому заході Наомі Воттс з’явилася в простій сукні пастельного кольору довжини міді. Вона була скромною, класичною та елегантною. Доповнила вона вбрання чорними босоніжками від Céline з ремінцями, поясом на талії, легким укладанням і макіяжем.

Наомі Воттс / © Associated Press

Наомі Воттс / © Associated Press

Прийшли підтримати Наомі її чоловік Біллі Крудап і син від першого шлюбу 18-річний Саша Шрайбер. Молодий чоловік був у костюмі, білій сорочці та краватці. Під час церемонії Воттс, Саша і Крудап усміхалися для спільної фотографії.

Наомі Воттс, її чоловік Біллі Крудап і старший син Саша Шрайбер / © Associated Press

Наомі Воттс, її чоловік Біллі Крудап і старший син Саша Шрайбер / © Associated Press

«Я так пишаюся своїми дітьми. Мій син Саша, першокурсник Південнокаліфорнійського університету, приїхав сюди посто з занять», — сказала Воттс, усміхавшись і дивлячись на нього під час своєї промови.

Наомі Воттс та її син Саша Шрайбер / © Associated Press

Наомі Воттс та її син Саша Шрайбер / © Associated Press

Також вона позувала зі своєю зіркою в рамці. Для неї це був особливий і щасливий день.

Наомі Воттс / © Associated Press

Наомі Воттс / © Associated Press

Дочка Наомі — 16-річна Кай Шрайбер — з якоїсь причини на заході не з’явилася, хоча в неї з мамою чудові стосунки і вони не раз разом відвідували заходи на Тижні моди та різні прем’єри. Також Кай, окрім того, що вчиться в старших класах, будує кар’єру моделі та не раз виходила на подіум, зокрема брала участь у показі Valentino.

Образи акторки Наомі Воттс (10 фото)

Наомі Воттс / © Getty Images

Наомі Воттс / © Getty Images

Наомі Воттс / © Getty Images

Наомі Воттс / © Getty Images

Навін Ендрюс та Наомі Уоттс / © Associated Press

Навін Ендрюс та Наомі Уоттс / © Associated Press

Наомі Воттс / © Getty Images

Наомі Воттс / © Getty Images

Наомі Воттс / © Associated Press

Наомі Воттс / © Associated Press

Наомі Воттс / © Associated Press

Наомі Воттс / © Associated Press

Наомі Воттс / © Getty Images

Наомі Воттс / © Getty Images

Наомі Воттс / © Getty Images

Наомі Воттс / © Getty Images

Наомі Воттс / © Getty Images

Наомі Воттс / © Getty Images

Ніколь Кідман, Наомі Уоттс та Кетрін Зета-Джонс на показі Michael Kors / © Getty Images

Ніколь Кідман, Наомі Уоттс та Кетрін Зета-Джонс на показі Michael Kors / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
403
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie