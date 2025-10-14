Наомі Воттс отримала зірку на Алеї слави: підтримати акторку прийшов її старший син-красень

Наомі Воттс / © Associated Press

На важливому заході Наомі Воттс з’явилася в простій сукні пастельного кольору довжини міді. Вона була скромною, класичною та елегантною. Доповнила вона вбрання чорними босоніжками від Céline з ремінцями, поясом на талії, легким укладанням і макіяжем.

Наомі Воттс / © Associated Press

Прийшли підтримати Наомі її чоловік Біллі Крудап і син від першого шлюбу 18-річний Саша Шрайбер. Молодий чоловік був у костюмі, білій сорочці та краватці. Під час церемонії Воттс, Саша і Крудап усміхалися для спільної фотографії.

Наомі Воттс, її чоловік Біллі Крудап і старший син Саша Шрайбер / © Associated Press

«Я так пишаюся своїми дітьми. Мій син Саша, першокурсник Південнокаліфорнійського університету, приїхав сюди посто з занять», — сказала Воттс, усміхавшись і дивлячись на нього під час своєї промови.

Наомі Воттс та її син Саша Шрайбер / © Associated Press

Також вона позувала зі своєю зіркою в рамці. Для неї це був особливий і щасливий день.

Наомі Воттс / © Associated Press

Дочка Наомі — 16-річна Кай Шрайбер — з якоїсь причини на заході не з’явилася, хоча в неї з мамою чудові стосунки і вони не раз разом відвідували заходи на Тижні моди та різні прем’єри. Також Кай, окрім того, що вчиться в старших класах, будує кар’єру моделі та не раз виходила на подіум, зокрема брала участь у показі Valentino.