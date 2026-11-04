Наомі Воттс продемонструвала вишуканий і зухвалий вуличний стиль під час промотуру серіалу

Наомі Воттс / © Getty Images

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Наомі Воттс активно просуває новий сезон серіалу All’s Fair, у якому зіграла разом з Кім Кардашян. Акторка відвідує презентації проєкту у різних країнах, а також різноманітні інтерв’ю, щоб розповідати про свлю роботу.

Підбирає образи для Наомі стилістка Жан-Енн Вільямс і кілька цікавих ансамблів від неї Наомі продемонстурвала у Нью-Йорку. Спершу акторка привернула увагу в ефектному вбранні з колекції Balmain осінь-зима 2026. Вона обрала ультракоротку жакардову мінісукню, довжина якої підкреслювала ноги. У сукні також були вкорочені рукави та виразні плечі з підкладкою. Під сукню акторка одягнула чорні напівпрозорі колготки в дрібний горошок, які додали образу ще одного фактурного елемента. У руці вона несла чорну шкіряну сумку DeMellier London Stockholm, а взута була у яскраво-жовті туфлі. Завершили образ великі чорні сонцезахисні окуляри.

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Наомі Воттс / © Getty Images

Згодом акторка також продемонструвала образ у стилі француженки, адже поєднала трендові широкі джинси з білолю футболкою і оверсайзним жакетом у сміжку, рукави якого носила підкоченими. Акцентами цього образу стали такі деталі як яскрава хустка на шиї червоного кольору, велика біла квітка на лацкані жакета і чорний пасок з золотою пряжкою.

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Наомі Воттс / © Getty Images

А ось під час прем’єрного показу серіалу зірка вийшла на черовну доріжку в елегантній чорній сукні з оксамиту від Mugler, що бала без бретелей.

Наомі Воттс / © Associated Press

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